أخبار مصر | نكشف بالصور حقيقة بناء أسوار حجرية حول قصر البارون وإزالة أسواره الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف بالصور حقيقة بناء أسوار حجرية حول قصر البارون وإزالة أسواره الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول بعض المهتمين بالشأن انتقادات حول إزالة السور الحديد لقصر البارون الأثري واستبداله بسور حجري منا سيخفي معالم القصر عن المارة.

ومن ناحيته أوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن من وزارة الآثار حريصة في الحفاظ على معايير الأصالة خلال أعمال الترميم، وما تم إزالته هي الأسوار الحديدية الغير أثرية والتي تم إنشاؤها حول القصر عام ٢٠٠٦.

وأضاف أن سبب ذلك يرجع لسوء حالتها كما أنها لا تتوائم مع القيمة الأثرية والمعمارية للقصر، مؤكدًا أنه لم يتم بناء سور حجري بل يتم الاستعانة بالرسومات الأصلية والمنفذة من قبل المهندس ألكسندر مارسيل مصمم القصر.

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وأضاف أنه بالاستعانه بتصميمات مارسيل يتم إنشاء أسوار بنفس تصميم الأسوار الأثرية القديمة، والتي هي عبارة عن قاعدة طولية خرسانية أسفل منسوب سطح الأرض، يعلوها أعمدة بانوهات حديدية بطول الواجهات مع وجود أعمدة حجرية بقطاع صغير موزعة على مسافات لتثبيت البانوهات الحديدية للأسوار.

وأكد انه لن يتم بأي حال إعاقة أو حجب رؤية القصر ليستمتع المارة بمشاهدة القصر وروعة تصميمه.

وحصلت الخليج 365 على الصور التخيلية لأسوار القصر والتي تم الاستعانة بتصميمات ألكسندر مارسيل لتنفيذ أسواره على نفس النسق الأثري القديم حسبما أفاد العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية.

وقصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.