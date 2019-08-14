شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا بدء فعاليات المعسكر الدولي المصري الصيني الأول بجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدًا الخميس فعاليات المعسكر الدولي المصري الصيني الأول، الذي تنظمه كلية الآداب بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية، ويستمر حتى يوم 27 أغسطس الجاري وتستضيفه كلية التربية الرياضية بنين بأبو قير.

وصرحت الدكتورة غادة موسى، عميد كلية الآداب، بأن المعسكر الصيفي المشترك، يشارك فيه حوالي 20 طالبًا وطالبة مصرية و20 طالبا وطالبة صينية، موضحة أن البرنامج التنفيذي تم تنظيمه بهدف تعريف الشباب بالثقافتين واللغتين المصرية والصينية، وتبادل وتعزيز التواصل بينهم من خلال تبادل الخبرات.

ويعقد المعسكر تحت إشراف الدكتور أحمد سعد، عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور سامح الأنصاري، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سهام القارح، المشرف على قسم اللغة الصينية وآدابها بكلية الآداب.