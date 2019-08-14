شكرا لقرائتكم خبر عن «باخوميوس» يشارك في دورة لتدريب خدام ذوي الإعاقة بحضور 15 إيبارشية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت إيبارشيّة البحيرة الحلقة المتميزة من الدورة التدريبية المتخصصة بمعهد مارمرقس الثقافي لتدريب خدام ومدرسي ذوي الإعاقة بكنيسة مارمرقس الاثرية برشيد تحت عنوان «إدارة وتنظيم مراكز ذوى الإعاقة بين الخدمة الكنسية والمجتمع».

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وحاضر في التدريب نخبة من أساتذة الجامعات وبعض من مسئولي ومديري المراكز بالإسكندرية بحضور ٥٠ خمسون من الشباب والشابات من ١٥ إيبارشيّة.

وألقى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي محاضرة عن خبرات في علم الإدارة الكنسية شارحا مبادئ الخدمة الروحية العشرة، وعقب اللقاء تم التقاط الصور التذكارية وتوزيعها وأيضا تم توزيع كتابين من إنتاج المعهد بالكنيسة بعنوان (الإعاقة حب وخدمة).

وكانت الدورة بإشراف وتنفيذ القمص لوقا اسعد عوض راعى كنيسة مارمرقس برشيد والدكتور نصيف فهمى منقريوس.