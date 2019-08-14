تعرف على خريطة توزيع 75 طن لحوم أضاحى مستحقة للأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة عمليات توزيع لحوم أضاحى المشروع القومى لصكوك الأضاحى الذى أطلقته الحكومة ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية، لتوزيع 75 طن لحوم فى الأسبوع الأول اعتبارًا من يوم الجمعة القادم بـ11 محافظة، على يتم التوزيع على النحو التالى.. 1 - الجمعة 16/8 القاهرة 5 أطنان. 2 - السبت 17/ 8 القاهرة 5 أطنان والجيزة 5 أطنان. 3 - الأحد 18 / 8 الجيزة 5 أطنان والقليوبية 5 أطنان. 4 - الاثنين 19 / 8 القاهرة 5 أطنان والجيزة 5 أطنان. Advertisements 5 - الثلاثاء 20/ 8 الفيوم 5 أطنان والمنيا 5 أطنان. 6 - الأربعاء 21 / 8 بنى سويف 5 طن وأسيوط 5 أطنان. 7 - الخميس 22/ 8 الإسكندرية 5 أطنان وسوهاج 5 أطنان. 8 - الجمعة 23 / 8 الغربية 5 أطنان البحيرة 5 أطنان.

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