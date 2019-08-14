شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل الزواج المحدد المدة حرام شرعًا؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على سؤال أحد متابعيها حول الزواج المحدد بمدة، وجاء نصه هل الزواج المحدد بمدة حلال أم حرام؟ .

وأجاب على السؤال من خلال الفيديو الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى قال:"لا يجوز شرعا تحديد مدة الزواج فالأصل فى الزواج هو التأبيد، فالزواج المحدد بمدة معينة مسلك لا يفعله أهل السنة".

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