موجز6.. هيئة الانتخابات التونسية تعلن قائمة أولية بالمرشحين للرئاسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، هيئة الانتخابات التونسية تعلن قائمة أولية بالمرشحين للرئاسة تضم 26 مرشحا.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

ذكرت شبكة بلومبرج أن هيئة تنظيم سلامة الطيران الأمريكية حظرت بعض أجهزة "أبل" على متن الطائرات، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة بطاريات بعض الأجهزة التى تنتجها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

كشف مصدر باللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك أن الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى هو من تم اختياره لتدريب الفريق الأبيض فى الفترة المقبلة.

شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

يعد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أحد أبرز شيوخ السلفيين الذين يصدرون فتاوى شاذة، خاصة أنه خصص الموقع الرسمى للدعوة السلفية منبرا لنشر تلك الفتاوى إلى أتباع التيار السلفى.

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن ركاب السكك الحديدية فى بريطانيا يواجهون زيادة في الأسعار العام المقبل بنسبة تقارب 3%، مما يرفع تكلفة تذكرة السفر السنوية إلى أكثر من 3000 جنيه إسترليني لأول مرة، بسبب تأثير عملية "بريكست"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى دور ربع النهائى.

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن قائمة أولية للمرشحين المحتملين لرئاسة تونس، خلال الانتخابات المزمع إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث ضمت القائمة 26 مرشحا لرئاسة تونس.

كشف المهندس جلال كعكى، المتحدث الرسمى لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

حققت الفيديوهات والصور الخاصة بمحمد إبراهيم شبيه النجم العالمى محمد صلاح، والذى يعمل جزارا فى أحد مسالخ الكويت، انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا.

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فى إطار اللغط الذى حدث بعد مشاهد الصلاة المختلطة بين الرجال والنساء فى عيد الأضحى وظهور بعض سلوكيات الشباب، أجاب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على ارتداء بعض المصلين تيشرتات قصيرة تكشف عوراتهم أثناء السجود خلال الصلاة ،فى فتوى أعيد نشرها على موقع دار الإفتاء ،حيث ورد السؤال على النحو التالى :ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءٌ من الأليتين أثناء السجود؛ فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التي شيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟

تصل مطار القاهرة الدولى اليوم 4 رحلات ضمن الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام والذى تنفذه شركة مصر للطيران لعودة مايزيد على 76 ألف حاج مصرى.

بدأت لجان بعثة الحج السياحى فى المدينة المنورة تكثيف عملها استعدادا لاستقبال حجاج قطاع السياحة الذين أنهوا مناسكهم وبدأوا التوافد على المدينة لزيارة مسجد الرسول الكريم، حيث قامت اللجان بالمرور على أماكن إقامة الحجاج والتأكد من جاهزيتها، ولصقت بوسترات كبيرة بجميع مداخل ومخارج الفنادق تحمل أرقام لجنة وزارة السياحة ومشرفيها وتطالب الحجاج بالاتصال الفورى باللجنة عند حدوث أية مشاكل.

يعانى طفل بريطانى يبلغ من العمر 5 سنوات من مرض نادر جدا بالعالم ليس له اسم.

واصلت قناة الشرق الإخوانية ويترأس مجلس إدارتها الهارب فى الخارج أيمن نور، السطو على الأعمال الفنية المصرية وإذاعتها عبر شاشاتها بالمخالفة للقوانين الدولية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 760.114 مليار جنيه.

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن معدل التضخم فى بريطانيا ارتفع إلى 2.1% فى يوليو، الأمر الذى أربك التوقعات بحدوث تباطؤ، وهو ما وصفته الصحيفة بالارتفاع الصادم.

تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره السلوفينى بنتيجة 16 / 8 فى الشوط الأول، الذى انتهى من عمر اللقاء الذى يجمعهما حالياً فى دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

نجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى تحقيق الفوز على نظيره السلوفينى بنتيجة 30 / 23 فى فى إطار دور الـ16 بكأس العالم تحت 19 عاما المقام فى مقدونيا، ليتأهل إلى دور الثمانية.

لا يوجد مستحيل طالما كان المصريون على قلب رجل واحد.. كلمة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى افتتاح أعمال تطوير عدد من المصانع لإنتاج أحدث أنواع السيارات والمركبات والعربات المدرعة وقطع الغيار التي تستخدم في تصنيع المركبات بمختلف أنواعها.