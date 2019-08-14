شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف اختصاص المحاكم الاقتصادية فى نظر الدعاوى المدنية بعد تصديق الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون المحاكم الاقتصادية الذى صدق الرئيس عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية اختصاص المحاكم الاقتصادية فى نظر الدعاوى المدنية، حيث أشارت المادة "6" إلى أن الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية تنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، التى تنشا عن تطبيق 20 قانون كالتالى: 1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها . ‏2. قانون سوق رأس المال .‏ ‏3. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى ‏والتخصيم . ‏4. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة فى ‏التجارة الدولية .‏ ‏5. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏ ‏6. قانون التمويل العقارى.‏ ‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏ ‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏ ‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏ ‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏ ‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏ ‏12. قانون البنك المركزى والجهاز ‏ المصرفى والنقد.‏ Advertisements ‏13. قانون التجارة البحرية.‏ ‏14. قانون الطيران المدنى فى شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏ ‏15. قانون حماية المستهلك. ‏ ‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏ ‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏ ‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر .‏ ‏19. قانون الاستثمار.‏ ‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏ وذكرت المادة أن الدوائر الابتدائية تختص بالحكم فى دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق القوانين السابقة وجعلت المادة الحكم نهائى فى الدعاوى ‏ نهائيًا إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه.‏ وأشارت إلى أن الدوائر الاستئنافية فى المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، تختص بالنظر ابتداءً فى جميع ‏المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة.

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