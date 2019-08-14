شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى ليبى مشيدا ببيان الخارجية المصرية: يجب البناء عليه كخطوط للحل الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة بنغازى النائب سعد البدرى ، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الوضع فى ليبيا هو الحل الأمثل والأنجع للخروج بليبيا من هذا المستنقع الذي لن يؤدي إلا إلي مزيد من الدمار.

وأكد النائب فى البرلمان الليبي سعد البدرى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، الاربعاء، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بادرة يجب البناء عليها كخطوط للحل الكامل للأزمة الليبية.

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كان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ ، أكد أن مصر تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصاً يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات من أطراف خارجية، وهو الأمر الذي أكدت عليه اللقاءات التي استضافتها القاهرة مؤخرا للأطراف الليبية، وآخرها اللقاء التشاورى لأعضاء مجلس النواب الليبى، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتقد عضو مجلس النواب الليبي ، تكالب الأطراف الليبية فى المنطقة الغربية، مؤكدا أن هدفهم ثروة ليبيا وتوزيعها وهو بيت القصيد، مشيرا إلى ضرورة طرح كافة القضايا وفى مقدمتها الثروة وتوزيعها فى ليبيا للوصول لحل حقيقى وفاعل على الأرض.