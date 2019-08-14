شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الطرق المثالية لتخزين اللحوم.. وكيف تضمن احتفاظها بقيمتها الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن اللحوم يمكن تخزينها مجمدة لفترة تتراوح من 9 أشهر إلى 12 شهر، دون أن تفقد فوائدها الغذائية، مشيرا إلى ضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات قبل تخزينها للتأكد من استمرار سلامتها قبل تناولها.

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وشدد سعد ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، على أهمية غسيل اللحوم فى البداية، لأنها غالبا ما تكون ملقاه وسط دماء الذبيحة ، وبالتالى يُصبح لديها بيئة خصبة لنمو البكتيريا داخلها ، موضحا: ثم بعد ذلك يتم وضعها فى أكياس، مع ضرورة التأكد من خلوها من الهواء لعدم السماح لنمو بكتيريا، ثم وضعها فى الفريزر، وترك فراغات بين كل كيس للسماح بوصول الهواء البارد لها بشكل جيد، ومن كافة الاتجاهات.

وأشار سعد ، إلى أن لون اللحوم الطبيعية وردية، وليس أحمر داكن، خاصة أن لونها الغامق قد يكون مؤشرا على احتقان اللحوم بالدماء، أو محمومة، وأن الحيوان مريض، وبالتالى عند وضعها فى الثلاجة وإخراجها منه يتم اكتشاف أن اللحوم ألوانها تتغير، لافتا إلى أهمية ملاحظة أى تغيرات تطرأ على لون أو رائحة اللحم قبل تناوله.