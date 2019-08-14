شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الإجازات الرسمية المتبقية فى 2019 والظواهر الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” لقرائه دليل شامل للإجازات المتبقية فى عام 2019 ، والمواسم الإسلامية وبداية الفصول والظواهر الفلكية. قائمة بالأعياد الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام - رأس السنة الهجرية السبت 31 أغسطس. - انتصارات أكتوبر الأحد 6 أكتوبر. - عيد المولد النبوى السبت 9 نوفمبر. قائمة بالإجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام. - السبت 31 أغسطس 2019 عيد رأس السنة الهجرية 1441. - الأحد 6 أكتوبر 2019 انتصارات أكتوبر 73. - السبت 9 نوفمبر 2019 المولد النبوى الشريف. قائمة بالمواسم الإسلامية فى جمهورية مصر العربية خلال العام. - الإسراء والمعراج الأربعاء 27 رجب 3 أبريل. - النصف من شعبان السبت 15 شعبان 20 أبريل. - رأس السنة الهجرية السبت أول محرم 31 أغسطس. - عاشوراء الإثنين 10 محرم 9 سبتمبر. - مولد النبى الأحد 12 ربيع الأول 10 نوفمير. بدايات فصول السنة Advertisements - فصل الخريف الإثنين 23 سبتمبر الساعة 9 والدقيقة 50 طوله 89 يومًا. - فصل الشتاء الأحد 22 ديسمبر الساعة 6 والدقيقة 19 طوله 88 يومًا. أهم الظواهر الفلكية حتى نهاية 2019 - 15 أغسطس بدر شهر ذو الحجة لعام 1440 هجريا. - 30 أغسطس ميلاد هلال شهر محرم لعام 1441 هجريا. - 14 سبتمبر بدر شهر المحرم لعام 1441 هجريا. - 23 سبتمبر الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف. - 28 سبتمبر ميلاد شهر صفر لعام 1441 هجريا. - 13 أكتوبر بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا. - 28 أكتوبر ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا. - 11 نوفمبر عبور عطار قرص الشمس. - 12 نوفمير بدر شهر ريع الأول لعام 1441 هجريا. - 26 نوفمبر ميلاد شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا. - 12 ديسمبر بدر شهر ربيع الآخر لعام 1441 هجريا. - 22 ديسمبر الإنقلاب الشتوى وبداية فصل الشتاء. - 26 ديسمبر ميلاد هلال شهر جمادى الألى لعام 1441 هجريا. - 26 ديسمبر كسوف حلقى للشمس.

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