شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يستمر لمدة 48 ساعة بقيم تتراوح بين 3 و 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد بدأ اليوم الأربعاء ويستمر لمدة 48 ساعة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الارتفاع فى درجات الحرارة يتراوح بين 3 و4 درجات، لافتا إلى وجود فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين غدا الخميس قد تصل لأبوسمبل وأسوان.

Advertisements

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة وفرص الأمطار على حلايب وشلاتين، يرجع ذلك لتأثرنا بامتداد منخفض السودان، لافتا إلى أنه بداية من الجمعة تعاود درجات الحرارة انخفاضها مره أخرى لتصل لمعدلاتها الطبيعية.