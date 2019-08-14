شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظة روحية في «كاتدرائية الاسكندرية» ويلتقي 2000 خادم من 80 كنيسة أرثوذكسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مساء اليوم الاربعاء حيث يلتقي خدام وخادمات ٨٠ كنيسة ويبلغ عددهم نحو ٢٠٠٠ شخصا فضلا عن إلقاء عظة روحية ولقاء شعبه.

ووفقا للاب ابرام ايميل الوكيل البابوي وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى فان البابا يلتقي خدام وخادمات الكنائس ويلقي عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية ضمن نهضة صوم العذراء مريم.

Advertisements

وقال ان برنامج البابا يتضمن ايضا تكريم 30 طالبا من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، والذين تم اختيارهم كأعلى مجاميع ممن تقدموا بملء استمارة لكل من حصل على أكثر من ٩٠٪، ومنحهم شهادات تقديرية من البابا فضلا غن المتفوقين من خريجي الجامعات.

تأتي زيارة البابا الرعوية للاسكندرية في اطار الاهتمام بتخصيص اجتماعات لكل فئة، حيث دشن البابا منذ عدة أشهر أول لقاء مع شباب وشابات الإسكندرية، ويلتقي اليوم الخدام، وذلك لسهولة التواصل مع كل فئة وتوصيل عظات تفيدهم ومعرفة مشاكلهم لحلها.

كان البابا عقد اجتماعًا مع الآباء كهنة خدمة القديس بولس الرسول للكرازة في بلاد أفريقيا وآسيا، امس بحضور القمص داود لمعي المنسق العام للخدمة، الذي قدم عرضًا تفصيليًا عن نشاط هذه الخدمة وامتدادها إلى أكثر من ثلاثين دولة حيث تقدم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية متنوعة كما عرض كل كاهن أو خادم أو خادمة النشاط الذي يقوم به في محل خدمته.