شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: الإصلاح الاقتصادي خفّض التضخم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط ووكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تجربة 2016 للإصلاح الاقتصادي، تسببت في انخفاض نسبة التضخم من 10 إلى 7،8%، مما أدى إلى الاستقرار الاجتماعي في الدولة وانخفاض سعر الدولار، حسب قوله.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور محمود زين الأمين المساعد ومحمود نفادى أمين التنظيم ويونس درويش أمين الإعلام ومحمود العسيري أمين مساعد الشؤون البرلمانية، حضره لفيف من صحفيين وإعلاميين محافظة أسيوط بمقر الحزب.

وذكر ياسر عمر أن الاحتياطي وصل إلى 45 مليار دولار خلال 3 شهور، ونجحنا في الإصلاح الاقتصادي، ونعمل خلال المرحلة القادمة للإصلاح الصناعي والنجاح في الوصول إلى احتياطى يكفي 8 شهور بدلا من 3 شهور فقط.

وأضاف: بدأ الجنيه المصري ينتعش أمام العملات الأجنبية، وموازنة 2019 :2020 بلغت تريليون ونصف، مُخصص منها للأجور 340 مليارا و546 مليارا خدمة الديون والفوائد، إضافه 214 مليارا لإنشاء مدارس ومستشفيات ووحدات اجتماعية وخدمات جامعية وتعليمية.

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وأشار وكيل خطة الموازنة بمجلس النواب إلى أنه تمت مطالبة محافظ البنك المركزي بخفض فوائد الاقتراض، ومن المتوقع خفضها بنسبة 1% تقريبًا، مما يؤدى إلى انتعاش السوق الاقتصادية والاستثمار ويعود بالفائدة لصغار المستثمرين.

في نفس السياق، قال أمين حزب مستقبل وطن إنه سيعلن عن مسابقة لتعيين 60 ألف معلم قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع أولوية للمتعاقدين بالمسابقة السابقة.

وتابع أن الحزب له العديد من الأنشطة والفاعليات بالشارع الأسيوطي، من أبرزها التعديلات الدستورية والاستجابة السريعة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بنقل تظلمات الكنترول للمحافظة وزيادة دعم المستشفيات الجامعية ماديًا، وذلك بالتعاون مع نواب البرلمان المنتمين للحزب وعددهم 14 نائبًا من إجمالي 24 نائبًا على مستوى المحافظة.

من جانبه، قال أمين التنظيم، محمود نفادي، إن الحزب لديه 250 وحدة حزبية بالمراكز والقرى ولن يدخل الحزب شخص عليه شبهة، ونسعى لضم الشخصيات التي تعمل في خدمة المواطنين بالشارع الأسيوطي.

وفى نفس السياق، أوضح يونس درويش، أمين أعلام الحزب بالمحافظة، أن المرحلة القادمة ستشهد عقد لقاء شهري تحت رعاية المهندس ياسر عمر مع مسؤول «رئيس شركة/ وكيل وزارة» لمناقشة مشاكل أهالي أسيوط التي تم حصرها بمعرفة أمناء المراكز والأمانات النوعية.