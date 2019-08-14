شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوقف رئيس الوحدة المحلية بشيبة: «أهمل وقصّر في عمله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، قراراً بوقف «ع. م. ع» رئيس الوحدة المحلية بشيبة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق عن العمل احتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، للإهمال والتقصير في العمل وعدم الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق وحدته المحلية وعدم تصديه لمحاولات البناء المخالف خلال أيام إجازة العيد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لها بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بكل قوة وحسم لمحاولات التعدي عليها سواء بالبناء أو التبوير، وقال: «لن أسمح بوجود مسؤول تنفيذي مقصر في عمله»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع.