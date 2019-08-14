شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تخصيص 6 لجان لمتابعة أوضاع الحجاج في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت البعثة الرسمية للحج السياحي 6 لجان في المدينة المنورة لمتابعة أعمال تسكين الحجاج؛ فور وصولهم غدا من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج؛ حيث من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة.

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وقالت وزارة السياحة في بيان، الأربعاء، إن اللجنة الأولى، وهي لجنة شئون المقر، تختص بتنسيق العمل بين اللجان وإعداد التقارير والتواصل مع رئاسة البعثة بمكة المكرمة، كما تم تشكيل لجنة التحقيقات والشكاوى والمرور على الشركات؛ ومهمتها استقبال شكاوى الحجاج وإجراء التحقيقات المخالفة، وكذا المرور على الحجيج في مقر إقامتهم حسب البرامج المعلنة من الشركات السياحية.

أما لجنة الحاسب الآلي والتائهين، فمهمتها استقبال التائهين وتوصيلهم إلى مقر إقامتهم من خلال التعرف عليهم من خلال البيانات المدرجة على موقع خدمات الحج والعمرة.

كما خصصت البعثة لجنة المستشفيات والوفيات، ومهمتها التنسيق مع بعثة وزارة الصحة ومستشفيات المدينة المنورة لمتابعة حالة الحجاج الصحية والحالات الموجودة بالمستشفيات والتنسيق معهم لحالات الغسيل الكلوى، فضلا عن متابعة إجراءات دفن الوفيات.. إلى جانب لجنة المؤسسة الأهلية ومكتب مصر، ومهمتها التنسيق وتسهيل إجراءات أعمال استقبال وتفويج حجاج شركات السياحية؛ ولجنة مطار المدينة المنورة، ومهمتها متابعة استقبال وتوديع حجاج الشركات السياحية والعمل على تذليل أى عقبات تقابل الحجاج بالمطار.