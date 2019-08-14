شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يتابع انتظام حركة القطارات بمحطة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة القطارات بمحطة القاهرة، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام بالمرور على شبابيك حجز التذاكر، وأرصفة قبلي وبحري، والمرور على غرفة المراقبة المركزية وإدارة الأزمات، ليطمئن على انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الشبكة.

ووجه رسلان، المسؤولين عن التشغيل بضرورة التنسيق مع مسؤولي قطاع الصيانة على أن تكون جميع جرارات الطوارئ بالمحطات الرئيسية والمراكز المهمة متواجدة بأماكنها، وأن يتم تعيين الجرارات بأرقامها على القطارات في بداري الوقت ووجود لجنة مشكلة من الصيانة والتشغيل والحركة بالورش للاستعداد الجيد بالجرارات والواحدات المتحركة.

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وأكد على مسؤولي البنية الأساسية بأهمية مرور اللجان المشكلة للمرور على السكة والاستعداد بها وعمل الصيانة الدورية اللازمة وحل أية مشكلة.

وجدير بالذكر أن الهيئة قامت في وقت سابق بعمل جدول تشغيل استثنائي خلال الفترة من 6/8 يتسمر حتى 20/8 وهي فترة عيد الأضحى المبارك، ونجحت الهيئة في نقل أكثر من سبعة ملايين راكب على متن قطاراتها المجدولة والإضافية والعلاوات بمشغولية بلغت أكثر من 130% حتى يوم 13/8/2019.

وأكد رسلان ان الهيئة رفعت درجة الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال عودة الركاب بعد قضاء إجازة العيد مع ذويهم، مشددا على أهمية تواجد مفتشي خدمة العملاء والفحص لاستقبال الركاب وحل أية مشكلة وأهمية الاذاعة عن مواعيد وصول وقيام القطارت.