شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك موجة حارة مدتها 48 ساعة بلغت ذروتها اليوم الأربعاء، وتستمر حتى غد الخميس، حيث تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية بالقاهرة.
وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، تعليقًا على الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة منذ أول أيام العيد وحتى غد الخميس، أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض من بعد غد الجمعة، حيث تصل العظمى بالقاهرة إلى 38 درجة، يليها انخفاض آخر السبت، لتصل درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.
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