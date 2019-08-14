شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحدد المشروعات المطروحة للاستثمار بالمنطقة الصناعية في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت محافظة شمال سيناء بيانا بالمشروعات المستهدف طرحها للاستثمار في المنطقة الصناعية ببئر العبد. وقال أشرف عليوة، مدير مكتب خدمة الاستثمار بديوان عام المحافظة، إن من بين المشروعات المستهدف إقامتها بالمنطقة الصناعية، مجمع لصناعات الرخام يضم 42 وحدة، مساحة الوحدة 570 مترًا مربعًا.

ويتوفر بالمحافظة خام الرخام بأنواعه المتميزة (فلتو الحسنة والتريستا وسينا روز وأبيض سينا والبوتشينو)، التي تماثل أجود أنواع الرخام الإيطالية والعالمية.

ويقدر الاحتياطى من تلك الخامات نحو 9.5 مليون طن، ويتواجد في مناطق: جبلي يلق والمنشرح والمغارة والختمية، ويتم تصدير الرخام حاليًا إلى العديد من دول العالم، مثل الصين وإيطاليا.

وأضاف «عليوة» أن من بين المشروعات المُخطط الترويج لإقامتها في المنطقة الصناعية أيضًا صناعة الأثاث المنزلي، وذلك نظرًا لرخص ثمن ألواح MDF، بالتالى فإنه ينافس بشكل كبير الأثاث النمطي (من الخشب الطبيعي)، وفكرة المشروع هي استخدام التطور في صناعة المشتقات وبدائل الخشب الطبيعي والماكينات الحديثة في خدمة صناعة الأثاث وتفعيل التعاون المتبادل بين القائم بالمشروع والمصانع المتخصصة في إنتاج بدائل الاخشاب الطبيعية أو المشروعات التي تعتمد على امتلاك وتشغيل ماكينة أو اثنتين لتجهيز الخامات.

كذلك تصنيع منتجات جريد النخيل بمختلف أنواعها من أقفاص بمختلف أحجامها وكراسي وانتريهات، حيث تعتبر هذه الصناعة من الصناعات الهامة ذات الطلب المستمر وغير النمطية وتحقق عائدا اقتصاديًا مناسبًا.

Advertisements

وهناك مشروع آخر تتلخص فكرته في استخدام مُجفف شمسي للخضراوات والفاكهة مُطور بشكل علمي يمكن من خلاله التحكم في درجات الحرارة والرطوبة للحصول على منتج زراعي مجفف بشكل جيد وبجودة عالية.

بدوره، أعلن المهندس أحمد القصاص، مدير المناطق الصناعية، أن منطقة بئر العبد أنشئت على مساحة مليون متر مربع بما يوازى 240 فدانا، من بينها 150 فدانا للأنشطة الصناعية، 70 فدانا للطرق، 13.5 فدان للخدمات، و6.5 فدان كمساحات خضراء.

وأضاف أن المنطقة مُخصصة للصناعات المتوسطة، وتتاح بها الأنشطة والصناعات الخشبية والغذائية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء، وأنه يجرى منح المستثمرين وأصحاب المشروعات تيسيرات وحوافز تشجيعية في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظة، منها استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض، وغير ذلك من تيسيرات وحوافز.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام الدولة والأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

وقال المحافظ إن هناك اهتمامًا من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة.

وأكد طرح أراضى المنطقة الصناعية في بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة.