شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 35 ألف طن قمامة ومخلفات أضاحي في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الجيزة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تواجد ميداني للقيادات التنفيذية، وتمكنت هيئة النظافة والتجميل من رفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة ونواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة لرفع المخلفات، مشيراً إلى أن إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وكلف المحافظ، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال أيام العيد. كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطيى بالطرق الرئيسية.