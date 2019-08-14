شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 75 طنًا من لحوم الأضاحي بداية من الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي، الأربعاء، التي شكلها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برئاسة رئيس قطاع شؤون المديريات الإقليمية. وقررت اللجنة البدء في توزيع 75 طنا من لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، 16 أغسطس.

كما قررت أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات، على أن تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة عمليات توزيع لحوم الأضاحي على أن «توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم».