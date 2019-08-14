شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عروس سقطت أثناء نشر الغسيل بعد 20 يوما من زفافها بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش مدينة ههيا بالشرقية، حالة من الحزن، لوفاة عروس بعد 20 يوما من زفافها، بسبب سقوطها من الدور الخامس.

كانت استقبلت مستشفى خاص بالزقازيق، "ايمان .ع .ش " 22 سنة، تعانى من كسر فى الجمجمة وكسور متعددة أخرى وغيبوبة كاملة، أثر سقوطها من علو.

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وأفاد مصدر مسئول، لـ"الخليج 365"، أن الحالة تم تقديم كافة العلاجات اللازمة لها ووضعها على جهاز تنفس صناعى، إلا أنها توفيت بعد ساعات من احتجازها داخل العناية المركزة .

وقال محمد شوقى الشهير بميدو، أحد أقارب المتوفية، لـ"الخليج 365"، إنها متزوجة منذ 20 يوما، وكانت فى منتهى البهجة والسعادة، وأنها أمس الثلاثاء أثناء قيامها بنشر الغسيل تعرضت لدوخة مفاجئة، حيث تسكن بالطابق الخامس، وسقطت منه، وتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسها فى مركز كفر صقر .