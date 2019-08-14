شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تسرب بترول فى النيل بالأقصر.. وشركة المياه تتعامل بغطاسين وحواجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته بالتدخل السريع واتخاذ الحلول العاجلة دون انقطاع خدمة مياه الشرب عن المواطنين بمدينة الأقصر، وذلك فور تعرض حرم مآخذ محطات مياه الشرب بالأقصر، صباح اليوم الأربعاء، إلى تسرب كميات كبيرة من المواد البترولية إلى نطاق مآخذ محطات مياه الشرب بمدينة الأقصر، واستمر لمدة ساعتين.

وقالت الشركة – في بيان صحفي – إنه تم التعامل مع تسرب المواد البترولية بالتأمين السريع عن طريق استخدام الحواجز الماصة، بالإضافة إلى الحواجز المطاطية المناعة المتواجدة بشكل مستمر كساتر مانع فى نطاق مآخذ محطتى مياه الشرب بمدينة الأقصر، وتم التعامل وتنظيف المآخذ من العوالق والزيوت عن طريق الغطاسين المدربين التابعين للشركة.

كما تم إيقاف طلمبات سحب المياه من النيل للمحطات والاعتماد على الخزانات الأرضية لضخ المياه للمواطنين بالمدينة، وأبلغت غرفة عمليات الخط الساخن 125 كافة الجهات المعنية فور حدوث المشكلة ومنها ( البيئة - حماية النيل - عمليات المحافظة - المسطحات - الإنقاذ النهرى ) واتخذ الكل إجراءاته للتعامل مع المشكلة.



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز

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تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز (



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز



تسرب مواد بترولية في نهر النيل بالأقصر وشركة المياة تتعامل بالغطاسين والحواجز