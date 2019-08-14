شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران الأمريكية تمنع الكمبيوتر المحمول "ماك بوك برو" بالطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت شبكة بلومبرج أن هيئة تنظيم سلامة الطيران الأمريكية حظرت بعض أجهزة "أبل" على متن الطائرات، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة بطاريات بعض الأجهزة التى تنتجها شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، بحسب موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن الهيئة حظرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة "ماك بوك برو"، على متن رحلات الطيران، بعد أن أعلنت أبل مؤخرا أن بعض الطرز، تحتوى بطاريات قابلة لخطر الاشتعال. يأتى ذلك بعد أيام من قرار مماثل أعلنته وكالة السلامة الجوية الأوروبية.

وفى بيان، قالت إدارة الطيران الفيدرالية فى الولايات المتحدة إنها "على دراية بالبطاريات التى تم استدعائها من قبل شركة أبل ، التى يتم استخدامها فى بعض أجهزة كمبيوتر Apple MacBook Pro المحمولة"، وذكرت أنها نبهت شركات الطيران الكبرى فى الولايات المتحدة بشأن الأمر.

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ونبهت إدارة الطيران الخطوط الجوية باتباع إجراءات السلامة، الصادرة منذ عام 2016 بخصوص المنتجات الإلكترونية، التى تم استدعائها من قبل شركاتها بسبب مشاكل البطاريات، مما يعنى أن أجهزة الكمبيوتر المدرجة فى قائمة المنع لن يسمح بها سواء في الحقائب اليدوية أو تلك المشحونة في بطن الطائرة.