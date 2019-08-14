شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمال يلقون مريضا خارج مستشفى كفر الزيات.. والمستشفى يرد: عنده إيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة بعد قيام مواطن مدمن للمخدرات بافتراش أرض المستشفى، بعد رفضه لقرار أطباء الاستقبال بالمستشفى، بنقله لمستشفى حميات كفر الزيات، بعد أن تم إجراء تحليل مبدئي له وتبين إصابته بمرض الإيذر.

وسادت حالة من الفزع بين المرضى بالمستشفى بعد علمهم بإصابة المذكور بمرض الإيدز، وقام عمال المستشفى بحمله وإلقائه خارج المستشفى ووضعه فى توك توك لنقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات.

من جانبه، أكد الدكتور عبد القادر كيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية أن المستشفى استقبل المذكور فى حالة إعياء وتم إجراء الفحوصات اللازمة له فى قسم الاستقبال بالمستشفى، وتبين بعد إجراء تحاليل السكر وقياس الضغط استقرار حالته، وقال المريض للأطباء إنه مريض بالإيدز، مما دفع الأطباء لإجراء تحليل مبدئي لبيان إيجابية إصابته بالمرض من عدمه.

وأشار أنه بعد إجراء تحليل للمريض تبين إيجابيه إصابته بمرض الإيدز، كما تبين بعد إجراء تحليل المخدرات له ثبوت تعاطيه للمخدرات، موضحا أن الأطباء نصحوه بالذهاب لمستشفى حميات كفر الزيات لتلقى العلاج اللازم لمرض الإيدز خاصة أن مرضي الإيدز يتم علاجهم فقط فى مستشفيات الحميات.

وأكد أن المريض نام على الأرض رافضا الخروج من المستشفى، وقام العمال بحمله وإخراجه من المستشفى، بعد إحداثه حالة من الهياج، وتم نصح أهله بنقله لمستشفى الحميات لتلقى العلاج.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن الملاح مدير عام مستشفى كفر الزيات العام، أن المريض دخل للمستشفى فى حالة عدم اتزان، وقال إنه مريض بالإيدز، وتبين من التحليل المبدئي إيجابية إصابته بالمرض.

وأشار أنه تبين إدمان المريض للمخدرات، وتم إجراء تحليل سكر وقياس الضغط وتبين استقرار حالته، مشيرا أن الأطباء نصحوه بالذهاب لمستشفى حميات كفر الزيات، حيث يوجد هناك العلاج اللازم لحالته، إلا أنه رفض وافترش الأرض.

وأكد أن المرضي المتواجدين بالاستقبال أصيبوا بحالة من الفزع فور علمهم بإصابته بمرض الإيدز، وعلى إثر ذلك قام عمال المستشفى برفعه من الأرض وإخراجه من المستشفى ووضعه فى توك توك ينتظره بالخارج، وطلبوا منه نقله لمستشفى حميات كفر الزيات.

وأكد أنه تم تحرير تذكرة للمريض باسمه وإثبات ذلك فيها، وتم إحاله مسئول الأمن بالمستشفى للتحقيق لتقصيره فى عمله.

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عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (1)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (2)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (3)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (4)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (5)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (6)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (7)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (8)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (9)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (10)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (11)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (12)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (13)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (14)



عمال بمستشفى كفر الزيات يلقون مريض بالإيدز خارج المستشفى (15)