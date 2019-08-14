شاهد فى دقيقة.. أبرز 5 فتاوى شاذة لـ"ياسر برهامى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أحد أبرز شيوخ السلفيين الذين يصدرون فتاوى شاذة، خاصة أنه خصص الموقع الرسمى للدعوة السلفية منبرا لنشر تلك الفتاوى إلى أتباع التيار السلفى. ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى أبرز 5 فتاوى شاذة لـ ياسر برهامى:

ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى أبرز 5 فتاوى شاذة لـ ياسر برهامى: 1- جواز ترك الزوج لزوجته عندما تغتصب. 2- لا يجوز ارتداء المرأة "الصندل" بدون "جورب". Advertisements 3- تحريم التربح عبر بيع الألعاب على الإنترنت. 4- تحريم بطاقة الائتمان. 5- تحريم تعليق صور بطوط.

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