شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رمى الجمرات.. تعرف أين ومتى تنقل السعودية الحصى بعد انتهاء موسم الحج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس جلال كعكى، المتحدث الرسمى لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، عن آلية نقل الحصوات المتجمعة بقبو منشأة الجمرات ومكان وتاريخ نقلها.

وقال كعكى، لصحيفة سبق السعودية، إن نقطة التجميع بقبو منشأة الجمرات والمجهزة بالمرافق المساندة لها، يتم خلالها رفع الحصوات عبر 6 سيور آلية تنتهى ببوابات إلكترونية؛ لتفريغها فى شاحنات بعد انقضاء موسم الحج.

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وأضاف المتحدث الرسمى لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أنه يتم نقلها إلى أودية بين مشعرى مزدلفة وعرفات؛ لافتًا إلى أنه فى يوم العاشر من ذى الحجة الجارى، قدرت الحصوات بعد رمى جمرة العقبة بـ18 مليون حصاة.

وأشار "كعكي" إلى أن كمية الحصوات المنقولة فى مواسم الحج الماضية، وبعد اكتمال منشأة الجمرات تقدر بنحو 1000 طن.