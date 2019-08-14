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فيديو وصور.. شبيه محمد صلاح بالكويت يثير الإعجاب على السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفيديوهات والصور الخاصة بمحمد إبراهيم شبيه النجم العالمى محمد صلاح، والذى يعمل جزارا فى أحد مسالخ الكويت، انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا.   

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وظهر شبيه صلاح فى عدة مقاطع التى تم تداولها بشكل موسع وهو يعمل داخل أحد المسالخ فى الكويت، وأجرى معه أحد المغردين حوارا سريعا سأله فيه عما إذا كان سيتوج بلقب خلال الموسم الحالى، وفيما يحرص البعض على إيقافه والتقاط صور معه فى ظل الشبه الكبير بينه وبين النجم العالمى محمد صلاح.

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يذكر أن اللاعب المصرى محمد صلاح يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبى أمام مساء اليوم الأربعاء، ساعيا لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد التتويج ليفربول بلقب دورى أبطال اوروبا خلال الموسم الماضى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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