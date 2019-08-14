فيديو وصور.. شبيه محمد صلاح بالكويت يثير الإعجاب على السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفيديوهات والصور الخاصة بمحمد إبراهيم شبيه النجم العالمى محمد صلاح، والذى يعمل جزارا فى أحد مسالخ الكويت، انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا. وظهر شبيه صلاح فى عدة مقاطع التى تم تداولها بشكل موسع وهو يعمل داخل أحد المسالخ فى الكويت، وأجرى معه أحد المغردين حوارا سريعا سأله فيه عما إذا كان ليفربول سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالى، وفيما يحرص البعض على إيقافه والتقاط صور معه فى ظل الشبه الكبير بينه وبين النجم العالمى محمد صلاح. Advertisements

يذكر أن اللاعب المصرى محمد صلاح يستعد لخوض مباراة السوبر الأوروبى أمام تشيلسي مساء اليوم الأربعاء، ساعيا لتحقيق لقب السوبر للمرة الأولى في تاريخه بعد التتويج ليفربول بلقب دورى أبطال اوروبا خلال الموسم الماضى.

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