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مصر للطيران تستقبل رحلات وصول الحجاج من الحج السريع والسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل مطار القاهرة الدولى اليوم 4 رحلات ضمن الجسر الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام والذى تنفذه شركة مصر للطيران لعودة مايزيد على 76 ألف حاج مصرى.

 

وكان مبنى المواسم بمطار القاهرة قد استقبل حتى الآن عددا من الرحلات من مطار جدة، ومن المنتظر أن تنقل مصر للطيران اليوم 4 رحلات وصول منهم الرحلة رقم  662 وصلت الساعة 1 ظهرا، والرحلة رقم 668 والتى وصلت أيضا  2.10 ظهرا، والرحلة 672  من المنتظر وصولها الساعة  7.40 مساء.

 

وحسب مصادر بمصر للطيران من المنتظر أن تنقل على متن تلك الرحلات أكثر من 1000 حاج من حجاج السياحة والحج السريع بخلاف رحلات العمل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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