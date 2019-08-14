شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبلغ بوتين باستقالة السفير الأمريكى لدى روسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى، باستقالة السفير الأمريكى لدى موسكو جون هانتسمان.
وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن ترامب أبلغ بوتين بأن استقالة السفير هانتسمان ستكون فى وقت قريب.
وأضاف المتحدث أن الرئيس بوتين أشار بدوره إلى أن البلدين اجتازا، خلال فترة عمل هانتسمان سفيرا فى روسيا، واحدة من أصعب الفترات فى تاريخ العلاقات بينهما، موضحا أن الرئيس الروسى أكد أيضا أن هانتسمان عمل على إعطاء بعض الخصائص البناءة للفترة الحالية فى العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ترامب أكد لبوتين أن ترشيح سفير أمريكى جديد لدى روسيا سيكون فى وقت قريب أيضا.
ويعتزم السفير هانتسمان ترك منصبه فى 3 أكتوبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبلغ بوتين باستقالة السفير الأمريكى لدى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.