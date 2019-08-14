شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة ومجلس كنيسة العذراء بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الثلاثاء بكهنة وأعضاء مجلس كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالتجمع الخامس مع أسرهم وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستعرض البابا معهم الخدمات التى تقدمها الكنيسة وأهمية وجود مشروعات جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة كما شجعهم البابا على استمرار العمل.

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وانتهى الاجتماع بالصلاه كما بدأ وأخذ الصور التذكارية وتوزيع الهدايا المناسبة.

في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى الأب هاني باخوم الكاهن الكاثوليكى والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر وذلك بمناسبة دعوته ليكون أسقفًا باسم الأنبا باخوم وتعيينه نائبًا بطريركيًا وذلك يوم 31 أغسطس الجاري.

حضر المقابلة وفدًا من الكهنة الكاثوليك وشماسًا من العاملين في الكنيسة الكاثوليكية، وقد هنأه قداسة البابا وأهداه مجموعة كتب عن تاريخ خدمة مدارس الأحد فى مصر.