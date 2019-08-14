شكرا لقرائتكم خبر عن لو صاحب شركة.. 4 نصائح تخفض استهلاك الكهرباء وتقلل فاتورتك الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتى بدأ تنفيذها اعتبارا من فاتورة شهر يوليو، يبحث الكثير عن حلول لتوفير استهلاك الكهرباء. ينشر ”الخليج 365” عدة نصائح لأصحاب الشركات يمكن بها خفض نسبة الطاقة المستخدمة سواء فى الإنارة أو الأجهزة والمعدات وهى: 1- أطفئ الأنوار فى الأماكن الخالية وعند مغادرة المكان. 2- وزع وحدات الإنارة على أكثر من مفتاح وبصفة خاصة فى الممرات الطويلة والمكاتب الكبيرة. Advertisements 3- اغلق أجهزة الحاسب الآلى والطابعات أو أى معدات مستهلكة للكهرباء فى حالة عدم استخدامها لفترة طويلة خلال اليوم. 4- تأكد من فصل الإنارة والتكييف والأحمال الأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لو صاحب شركة.. 4 نصائح تخفض استهلاك الكهرباء وتقلل فاتورتك الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.