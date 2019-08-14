شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تمويل مشروع "حضانة" بالقطاع الخاص من بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الدولة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ووزارة التضامن لتوفير تمويل بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير وتوفيق أوضاع حضانات القطاع الخاص، من خلال تقديم قروض بدون فوائد من البنك لأصحاب الحضانات.

الخليج 365 ينشر أهم المعلومات حول كيفية تمويل حضانات القطاع الخاص بقروض من بنك ناصر الاجتماعى فى نقاط محدده .

1-التمويل المتاح من بنك ناصر يستهدف كل المحافظات ويهدف إلى تطوير اكبر عدد من الحضانات القائمة والمرخصة.

2- يهدف التمويل أيضا لمنح الحضانات غير المرخصة الفرصة لاستكمال شروط الترخيص والاندماج فى القطاع الرسمى .

Advertisements

3- يستهدف أصحاب الحضانات القائمة المرخصة وغير المرخصة بحد أقصى للتمويل 500 ألف جنيه بدون فوائد وبمصاريف إدارية بنسبة 5 %، لإجمالى مدة القرض تخصم مرة واحدة.

4- فترة سداد التمويل تبدأ من سنة حتى 4 سنوات.

5- ألا يقل سن صاحب العمل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة فى نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالى مناسب.

6- يجب أن تراعى الحضانات احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال .