شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات اجتماعية وثقافية وتعليمية تقدمها المساجد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختصر البعض دور وحجم المساجد فى قبلة وسجادة ومنبر، بينما تتخطى رسالة المساجد وأدوارها هذا الحيز الضيق، لتتسع للعديد من الخدمات نرصدها فى السطور التالية:- يوفر المسجد مدرسة علمية كل سبت تدرس 5 كتب لأصول الدين والفكر الإسلامى . يوفر المسجد مدارس قرانية وكتاتيب تعمل فى الصباح وبعد العصر . يوفر المسجد ملتقيات ومحاضرات للواعظات بعد العصر . محافظات مصر بها 180 ألف مسجد تعمل بموضوعات موحدة . الدروس تتحدث فى قضايا الأخلاق والتكافل الاجتماعى وحسن المعاملة . الخطة الدينية تواجه تدنى الأخلاق وانتشار الطلاق وانهيار الأسر واستهداف تماسك الدولة . المساجد بها قاعات مناسبات أفراح وعزاء . المسجد يفتح بابه للاعتكاف لإحياء السنة فى رمضان. الدعوة فى المساجد تسير حسب خطة تتماشى مع المناسبات والأزمات لحل مشاكل الناس وتوجههم لمصالحهم .

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