بالنسب والجنسيات.. المقاصد السياحية كاملة العدد خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كاملة العدد.. بهذا الشعار شهدت المقاصد السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، انتعاشة سياحية كبيرة بارتفاع معدلات الحجوزات السياحية بنسب إشغالات بلغت 100% بمختلف المحافظات خاصة من السياحة الداخلية والعربية.

ويرصد الخليج 365، أبرز المقاصد السياحية التي انتعشت حاليا في التقرير التالي:

القاهرة والجيزة

ارتفعت نسب الإشغالات السياحية والفندقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في محافظتي القاهرة والجيزة لتصل لـ 80% من السائحين المصريين والعرب بجانب بعض الجنسيات الأجنبية الأخرى.

وكشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع نسب الإشغالات، موضحا أنها ترجع إلى تزامن عيد الأضحى مع الإجازات وعودة المصريين بالخارج مصر لقضاء إجازاتهم، ما رفع من نسب الإشغالات بشكل كبير خاصة من السياحة الدخلية والعربية.

وقال عبداللطيف لمصراوي، إن ارتفاع نسب الإشغالات يرجع أيضا إلى نجاح الحملات التسويقية لتنشيط السياحة المصرية في دول الخليج العربي، بجانب زيادة الطلب على المصايف وقضاء الإجازات بالتزامن مع الإجازات الدراسية بمصر ودول الخليج.

الإسكندرية والساحل

ارتفعت معدلات الحجوزات السياحية في فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي، خلال أيام العيد بنسبة 100% بمختلف الغرف الفندقية بالمحافظة والمقدر عددها بنحو 4800 غرفة فندقية، حيث فاقت نسبة الإقبال وطلبات الحجز، عدد الغرف في المحافظة منذ وقفة العيد وحتى الآن، بجانب وجود حجوزات مسبقة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأكد عبداللطيف، أن نسب الإشغالات في عروس البحر المتوسط مرتفعة خلال أيام العيد نتيجة قربها من القاهرة، وعدد من محافظات الدلتا الذين يرغبون في قضاء العيد على شاطئ البحر المتوسط والاستمتاع بجماله، أما الساحل الشمالي فتصل نسبة الإشغالات إلى 100%.

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وأوضح أن حجوزات المصريين والعرب، رفعت نسب الإشغال في الفنادق، وستستمر نسبة الإقبال المرتفعة حتى نهاية موسم الصيف بمتوسط 90% بجميع فنادق الإسكندرية وبرج العرب والساحل الشمالي.

مرسى مطروح

وقال عبداللطيف، إن نسب الإشغالات السياحية في ميدنة مرسى مطروح بلغت 100% خلال إدجازة العيد الاحالية، ويعتبر البعض قضاء الإجازة في مرسى مطروح فرصة للاحتفال بالعيد وقضاء المصيف على شواطئ المدينة الجميلة.

وبلغت أسعار دخول الشواطئ، في مرسى مطروح، لشاطئ روميل والأبيض بواقع 3 جنيهات للفرد، بينما سعر دخول شاطئ الغرام ومزار كليو باترا وعجيبة بـ 5 جنيهات للفرد، وجاءت أسعار الشماسي بشاطئ الغرام (شمسية + 4 كراسي + ترابيزة) بـ 100 جنيه، وباقي الشواطئ بسعر 75 جنيها.

بورسعيد

شهدت القرى السياحية بمحافظة بورسعيد، نسبة إشغال بلغت 100٪ خلال أيام العيد، حيث قضى السائحون في القرى السياحية فترة الصباح بمحيط حمامات السباحة، والتي شهدت تنظيم فقرات فنية ومنافسات ترفيهية للنزلاء خاصة الأطفال.

ووفرت القرى السياحية منقذين على كل حمام سباحة لمواجهة أي أحداث طارئة، في ظل أجواء من المرح والترفيه، وتراوحت أسعار الشاليهات بالقرى السياحية بين 650 جنيه إلى 1500 جنيه لليلة الواحدة.

شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة

سجلت فنادق شرم الشيخ نسبة إشغالات 80% خاصة مع تقديم عروض جاذبة للسائحين بأسعار تنافسية من عدد كبير من الفنادق الأخرى خاصة فئة الأربع والخمس نجوم، ما شجع المصريين على قضاء إجازة العيد هناك، بخلاف الجنسيات الأخرى مثل إيطاليا وأوكرانيا وألمانيا وبولندا والتشيك والسائحين العرب.

ونوه الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إلى أن مدينتي مرسى علم والغردقة، تتراوح نسب الحجوزات فيهما بين 90 و100% خلال أيام العيد وتضم جنسيات من إيطاليا وألمانيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى المصريين.​