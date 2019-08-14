"حسم حجب موقعين وموقف الزمالك اليوم".. أجندة الأعلى للإعلام بعد العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

يستأنف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نشاطه عقب عيد الأضحى، لحسك عدد من الملفات المهمة على جدول أجندته الأسبوع المقبل، على رأسها التقرير السنوي للمجلس، والخاص بحرية الإعلام في مصر.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، والمشرف على إعداد التقرير، إن التقرير السنوي للمجلس، تحت عنوان "حالة الإعلام في مصر"، يتضمن بابا خاصا بوسائل التواصل الاجتماعي، يشمل استعراضا لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي رصدها المجلس.

وأضاف شوقي، لمصراوي، الأربعاء، أن الباب الخاص بالسوشيال ميديا يتضمن دراسة عن المحتوى وحجم المخالفات وعينات عشوائية بنسب التطرف.

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وأوضح أن المجلس من المنتظر أن ينتهي من التقرير منتصف أغسطس الجاري، وجرى الانتهاء بالفعل من أغلب فصوله، ويتبقى الجزء الخاص بلجنة الشكاوى، والذي تم الانتهاء منه بالفعل ويجري مراجعته تمهيدًا لإرفاقه بالتقرير.

وكان "الخليج 365" نشر أبرز ما يتضمنه التقرير السنوي، والذي يحتوي على 7 فصول؛ الأول يتضمن حالة الإعلام في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي، والثاني يختص بمدى تمتع المصريين بإعلام حر يضمن لهم حرية الرأى والتعبير ويتضمن دراسة عن النقد واتجاهاته فى جميع المطبوعات الورقية، والثالث يشمل التقرير السنوى للجنة الشكاوى وتحليل مضمون اتجاهات الشكاوى فى الصحف والمواقع الإلكترونية والشاشات، بينما يختص الفصل الخامس بنشاط المجلس وقراراته وزياراته في مختلف الأنشطة، كما يشمل الفصل الخامس التدريب والدورات التي نظمها المجلس، ويتضمن الفصل السادس الإجراءات التي اتخذها المجلس لتنظيم الإعلام ويحتوي على المعايير واللوائح والضوابط التى أصدرها المجلس وقراراته فى هذا الشأن، بينما يتضمن الفصل السابع تقرير الأمانة العامة.

من جهة أخرى، يحسم المجلس عقب العيد قراره النهائي في التصوية المقدمة من لجنة الشكاوى والخاصة بحجب موقعي "الصباح نيوز" و"الإخبارية"، في الشكوى المقدمة ضدهما من شركة هواوي الصينية، فيما يستأنف المجلس بحث أزمات الإعلام الرياضي، بتحديد الموقف النهائي لبرنامج "الزمالك اليوم" وكذلك قناتي عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي على موقع يوتيوب، في ظل تبادل الشكاوى بين رئيس الزمالك من طرف وزيدان وزكي من الطرف الآخر، وهو مازال يبحثه المجلس حتى الآن.