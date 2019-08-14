محافظ الجيزة: رفع 35 ألف طن مخلفات أضاحي وقمامة خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، رفع 35 ألف طن مخلفات وقمامة ونواتج أضاحي العيد من شوارع المحافظة، حيث شهدت المحافظة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك تواجدًا ميدانيًا للقيادات التنفيذية.

وأضاف راشد - في بيان اليوم الأربعاء - أن أعمال رفع المخلفات استمرت على مدار أيام العيد من خلال تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، وقد تم التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل: (الوراق - إمبابة - العمرانية - الهرم - بولاق الدكرور- جنوب الجيزة)؛ لرفع المخلفات.

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وأوضح أنه تم إلغاء أجازات عمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق، ما ساهم بشكل واضح في الحفاظ على نظافة الشوارع من خلال الحملات التي تم تنظيمها على مدار أيام العيد.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بقيام قطاعات الحدائق بأحياء المحافظة عقب العيد بالبدء في إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء؛ لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الإقبال عليها خلال أيام العيد.. موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بحملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة للمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

من جهته.. قال شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة: "إنه تم الدفع بـ25 معدة متنوعة خلال الحملات؛ للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة نواتج الذبيح بالشوارع، كما جرى وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وشوادر بيع الخراف وتقوم سيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم".​