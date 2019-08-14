النيابة تصرح بتشريح جثة مأمور الشروق.. وتستدعي الشهود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:
صرَّحت نيابة القاهرة الجديدة، بتشريح جثة مأمور قسم شرطة الشروق بعدما عثر على جثته مصابًا بطلق ناري في الرأس، لبيان أسباب الحادث وملابساته.
واستدعت النيابة عددا من ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالقسم وقت الحادث لسماع أقوالهم حول الواقعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على "مقذوف" الطلق الناري وإرساله للأدلة الجنائية لمضاهاته بالطلق الناري المصاب به مأمور قسم الشروق.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن عثرت على جثة مأمور قسم الشروق داخل مكتبه إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.
وأشار المصدر إلى أن المعاينة الأولية تشير إلى خروج طلقة عن طريق الخطأ من سلاحه الشخصي؛ ما تسبب في وفاته.
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