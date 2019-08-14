القبض على عصابة الاستيلاء على السيارات المستأجرة وإعادة بيعها بأوراق مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في الاستيلاء على السيارات المستأجرة، وإعادة بيعها بموجب أوراق مزورة.

كانت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمديرية أمـن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أفادت بقيام كلا من حاصلة على بكالوريوس، سبق اتهامها في 38 قضية ومطلوب التنفيذ عليها في 28 قضية، ومسجل شقى خطر، وفنى إصلاح هواتف محمولة، صاحب مكتب خدمات، وعامل، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث النصب على أصحاب معارض السيارات وقيام المتهمان الأولى والثاني بادعاء أنهما يمتلكان محجر ويستأجران السيارات الحديثة لمدد طويلة لمرافقة خبراء أجانب، وعقب ذلك يقوم المتهمان الثالث والرابع بتزوير رخص وتوكيلات للسيارات المستولى عليها باسم المتهم الخامس الذى يقوم بالاشتراك مع الأولى والثاني بإعادة بيعها لضحاياهم بأسواق السيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بدائرة قسم الأهرام، بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأرشدوا عن 6 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها، وبمناقشة حائزيها قرروا عدم علمهم بأنها من متحصلات جرائم نصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.