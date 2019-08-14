أخبار مصر | الأرصاد تحذر.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد ابتداءً من الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر.. موجة حارة جديدة تضرب البلاد ابتداءً من الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدير مركز التحاليل، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، أن أغلب أنحاء الجمهورية تتعرض لموجة حارة تستمر حتى غدًا الخميس، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف مدير مركز التحاليل، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية أن القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد الأكثر تأثيرا بالموجة الحارة، لافتًا إلى أن درجات على القاهرة اليوم 39 وتصل غدًا الخميس لـ41 درجة.

وتابع أن متوسط درجات الحرارة على السواحل الشمالية 34 وحتى 36، وعلى مدن الصعيد من 41 وحتى 43 درجة، لافتًا إلى أنه بداية من يوم الجمعة المقبل من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بمعدل درجتين.

وأكد مدير مركز التحاليل الجوية، أن معدلات نسب الرطوبة مرتفعة، ووصلت إلى 90% درجة على السواحل الشمالية و80% على القاهرة والوجة البحري.