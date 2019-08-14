أخبار مصر | الأرصاد الجوية توضح حقيقة تأثير غبار انفجار روسيا النووي على مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد الجوية توضح حقيقة تأثير غبار انفجار روسيا النووي على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد، قبل قليل، الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية عدم تأثر جمهورية مصر العربية بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الإنفجار النووي الذي حدث في مدينة سفرودفنسك الروسية.

وأضاف عبدالعال خلال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء أن مصر لا تتعرض خلال فترة الصيف لأي كتل هوائية قادمة من روسيا، وذلك بخلاف الشتاء الذي تتأثر فيه مصر بامتداد المرتفع السييبري القادم منها.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد أن البلاد خلال هذه الفترة تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يجلب كتله هوائية قادمة من جنوب أفريقيا والتي تعمل على رفع درجات الحرارة.