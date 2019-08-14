أخبار مصر | هيثم طوالة يكشف تفاصيل المشاجرة بالأيدي بين الهاربين أيمن نور ومعتز مطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم طوالة يكشف تفاصيل المشاجرة بالأيدي بين الهاربين أيمن نور ومعتز مطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين تفاصيل وأسرار المشاجرة الدامية التي وقعت بين المزور أيمن نور والإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركيا حيث تحولت المشاجرة إلى معركة بالأيدي على طريقة أولاد الشوارع داخل مكتب نور في قناة الشرق الإخوانية بسبب محمد ناصر والخلاف على عائدات اليوتيوب.

وأضافت الجبهة أنه عقب ازياد حدة التشابك وجه نور ضربة قوية لمعتز بشومة على رأسه افقدته توازنه وأسقطته على الأرض مغشيًا عليه.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن العميل أيمن نور استدعى على الفور سكرتيره الخاص المدعو هيثم إمام واتفق معه على إطلاق سيناريو أن معتز مطر عادت له مرة أخرى حالة تشنجات عصبية وهزيان وأزمة نفسية وأنه تعرض لحالة إغماء وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى nplstanpul والتي مازال يعالج فيها من إدمانه للهيروين والحشيش والكحوليات والتي تسبب له هذه الحالة العصبية.

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وأضاف أن بداية اشتعال الأزمة بين الخروفين أيمن نور ومعتز مطر ظهرت عقب الاستعانة بالقواد محمد ناصر لتقديم البرنامج الرئيسي بقناة الشرق الأوسط والتي يمتلكها نور حيث رفض مطر وهدده بالانسحاب من القناة العميلة فرد عليه نور بقرار إداري حمل رقم 4587لسنة 2019 بمنع ظهوره منذ أول الأسبوع الحالي على الشاشة في برنامجة الفاشل مع معتز.

أشار رئيس الجبهة إلى أن معتز لم يتحمل إهانة أيمن نور له وتهديده بالطرد خاصه بعد أن فوجئ بظهور الإرهابي محمد ناصر يقدم سهرة خاصة على الشرق في نفس موعد برنامجة المتوقف.

أوضح طوالة أن الخلاف الثاني الذي تسبب في المعركة بينهما يرجع إلى مطالبة معتز مطر بالحصول على نسبة من عائدات اليوتيوب تصل إلى 40% إلا إن نور رفض ووبخه بعنف مما أثار استياء معتز الذي جن جنونه.

وأكد رئيس الجبهة أن مطر بدأ يقود حربا ضد نور والاستعانة بشباب القناة الذين تعرضوا للنصب والطرد من ضحايا نور بالإضافة إلى الموجودين في القناة لإطلاق حملات ضدة وهددة بفضح وكشف تاريخه الأسود في سرقة أموال التمويلات وتحويلها في بنوك خارج تركيا والمتاجرة بدماء الشهداء تحت شعارات وهمية وكاذبة من أجل زيادة هذه التمويلات.