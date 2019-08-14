أخبار مصر | الآثار: انتهاء 85% من أعمال ترميم البارون ورفع كفاءة المنطقة المحيطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: انتهاء 85% من أعمال ترميم البارون ورفع كفاءة المنطقة المحيطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهت وزارة الآثار 85% من أعمال ترميم قصر البارون أمبان بحي مصر الجديدة، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه خلال العام الجاري.

وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم تجري علي قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أنه تم البدء في أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر و تنسيق الحديقة الخاصة به، وتبلغ تكلفة أعمال المشروع 100 مليون جنية مصري.

قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، ويقع في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، وتحديدًا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار.