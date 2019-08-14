أخبار مصر | رئيس السكة الحديد يتابع انتظام مسير القطارات بمحطة القاهرة رابع أيام العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس السكة الحديد يتابع انتظام مسير القطارات بمحطة القاهرة رابع أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنتظام حركة القطارات بمحطة القاهرة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

حيث قام بالمرور على شبابيك حجز التذاكر وأرصفة قبلي وبحري والمرور على غرفة المراقبة المركزية وإدارة الأزمات ليطمئن على انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الشبكة.

ووجه المسؤولين عن التشغيل بضرورة التنسيق مع مسئولي قطاع الصيانة على أن تكون جميع جرارات الطوارئ بالمحطات الرئيسية والمراكز المهمة متواجدة باماكنها، وان يتم تعيين الجرارات بأرقامها على القطارات في بداري الوقت ووجود لجنة مشكلة من الصيانة والتشغيل والحركة بالورش للاستعداد الجيد بالجرارات والواحدات المتحركة.

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وأكد رسلان على مسئولي البنية الأساسية بأهمية مرور اللجان المشكلة للمرور على السكة والاستعداد بها وعمل الصيانة الدورية اللازمة وحل أية مشكلة.

وجدير بالذكر أن الهيئة قامت في وقت سابق بعمل جدول تشغيل استثنائي خلال الفترة من 6/8 يتسمر حتى 20/8 وهي فترة عيد الأضحى المبارك، وتمكنت الهيئة من نقل أكثر من سبعة ملايين راكب على متن قطاراتها المجدولة والاضافية والعلاوات بمشغولية بلغت أكثر من 130% حتى يوم 13 أغسطس.

وتم رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لاستقبال عودة الركاب بعد قضاء اجازة عيد الأضحى المبارك مع ذويهم.

وشدد على أهمية تواجد مفتشي خدمة العملاء والفحص لاستقبال الركاب وحل أية مشكلة وأهمية الاذاعة عن مواعيد وصول وقيام القطارت.