أخبار مصر | الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها بمكة والمدينة وتستقبل 50344 مصريا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج تستأنف عملها بمكة والمدينة وتستقبل 50344 مصريا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج البالغ عددها 37 والمتواجدة بمقر إقامة الحجاج المصريين بالفنادق استأنفت عملها منذ مساء أمس، وذلك بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 50344 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 45109 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4417 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى دخول 160 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 117 حالة بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 43 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، كما تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بإجمالي عدد 205 جلسات غسيل كلوي، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والكتيبات الإرشادية لتجنب ضربات الشمس، والإصابة بالأمراض المعدية، وكيفية الوقاية منها.

وفي ذات السياق تفقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف العام على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من العيادات للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

Advertisements

وقال "قنديل" إن جميع العيادات تشهد إقبالًا كبيرًا تزامنًا مع انتهاء مناسك الحج، لافتًا إلى أن أغلب الحالات التي ترددت على العيادات كانت تعاني من إجهاد عام، وآلام في العضلات، ونزلات برد، والتهاب في الحلق، ونزلات شعبية، مؤكدًا أن جميع الحالات يتم مناظرتها وصرف العلاج اللازم لها.

وأكد "قنديل" أنه تم خلال المرور مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة العيادات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات، مشيدًا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات، ومؤكدًا توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات، وموضحًا أن جميع العيادات تعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما حرص "قنديل" على الاستماع إلى آراء المترددين على العيادات لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث أشادوا بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم البعثة الطبية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة عدد من المرضى بمقر إقامتهم بالفنادق، وذلك بعد خروجهم من المستشفيات للاطمئنان على حالتهم الصحية.