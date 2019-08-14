أخبار مصر | "حج التضامن": غدا تفويج أولى رحلات الحجيج للمدينة المنورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حج التضامن": غدا تفويج أولى رحلات الحجيج للمدينة المنورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن غدا الخميس، سيشهد أولى رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الاهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد رسول الله محمد صلى عليه وسلم وصاحبيه وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج ٦٩١ حاجا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.

وأضاف "عبد الموجود" أن السبت القادم سيشهد بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة حجيج التضامن الاجتماعى، حيث ستنطلق أولى رحلات العودة من جدة الى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظاتى الجيزة والدقهلية، على ان تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ من اغسطس الجاري.

وأشار عبد الموجود الى أن اليوم الأربعاء آخر أيام عيد الاضحى سيتم تفويج الحجيج ضيوف الرحمن من حجيج التضامن الاجتماعى من غير المتعجلين من مشعر منى إلى مكة المكرمة ليكتمل بذلك تفويج جميع الحجيج من مشعر منى إلى مكة المكرمة.

جديرا بالذكر فإنه تم بنجاح أمس الثلاثاء تفويج حجيج الجمعيات الاهلية من مشعر منى إلى مكة لضيوف الرحمن من المتعجلين الذين انتهوا من رمى الجمرات، وذلك بالتنسيق مع الجانب السعودى، حيث تمت عمليات التفويج بانتظام فى إطار الالتزامات بالخطة الموضوعة، حيث أشارت غرفة العمليات المشكلة للمتابعة عمليات التفويج إلى أنه تم الانتهاء من التفويج وإعادة تسكين ضيوف الرحمن بالفنادق بمكة المكرمة وأن الحالة الصحية لهم مطمئنة.