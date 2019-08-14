مصر | "تعذيب وحرق".. النيابة تستدعى ربة منزل فى واقعة تعذيب طفلتها على يد زوجة طليقها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعذيب وحرق".. النيابة تستدعى ربة منزل فى واقعة تعذيب طفلتها على يد زوجة طليقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت نيابة حلوان ربة منزل للاستماع الى اقوالها فى واقعة تعذيب نجلتها على يد زوجة طليقها وحرقها.

كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من ربة منزل، مفاده اكتشافها تعذيب نجلتها "زينب محمود"، 8 سنوات، على يد زوجة طليقها.

وأشارت الحقيقات أنه بالانتقال والفحص تم ضبط المتهمة وتدعى "فاتن ذكي"، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة ركن فاروق، بجوار مجمع المدارس.

وأضافت التحقيقات أنه بسؤال الطفلة الضحية أقرت بقيام المتهمة سالفة الذكر بحرقها في أماكن حساسة من جسدها، أثناء عدم تواجد والدها بالمنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.