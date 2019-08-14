مصر | النيابة تأمر بعرض كيلو حشيش على المعمل الجنائى بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بعرض كيلو حشيش على المعمل الجنائى بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة التبين بعرض كيلو من مخدر الحشيش بحوزة سائق وعاطل على المعمل الجنائي لفحصه، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط "سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "ضرب"، وآخر "عاطل"، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلالهما مركبة " توك توك " ملك وقيادة الأول، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.