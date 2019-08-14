مصر | "المجني علية سارق" التحريات الكاملة في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المجني علية سارق" التحريات الكاملة في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة الشرابية استكمال التحريلت في واقعة تعذيب طالب على يد مسجل خطر واحتجازه، وذلك بعد اكتشافة أن الطالب هو سارق هاتفه المحمول فقام باستدراجه وأحتجازة في احدي العقارات بالشربية.

وأوضحت التحريات أن مسجل خطر المتهم بتعذيب الطالب متعاطي لمخدر الإستروكس، وتم ضبطه في ٣ قضايا آخرها مخدرات، وكشفت التحريات ايضا باحتجازه أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، وباستهداف أمكن ضبط ("مسجل خطر" 45 عاما - مقيم بالعقار محل الضبط - سبق اتهامه في 30 قضية آخرها "مخدرات")، وبصحبته المجني عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين"، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم).

وبسؤالة اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه بعد قيام المجني عليه بسرقة هاتفه المحمول قام باستدراجه واحتجازه بالشقة سكنه، وتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة، لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه، وبسؤال المجني عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، وأقر بارتكابه واقعة السرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتوالت النيابة التحقيقات.