مصر | إحالة عامل قتل حداد بسبب خلافات مالية إلى محكمة الجنايات

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أمرت نيابة حلوان بأحالة عامل قتل حداد بسبب خلافات مالية بينهم الى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، يفيد بوصول "محمد. ع" 25 سنة، حداد، ومقيم بين العزبتين، جثة هامدة، نتيجة لإصابته بمجموعة طعنات نافذة بالجسم.

وأضافت التحقيقات أنه بفحص البلاغ، وبسؤال والد المتوفى عن منفذ الواقعة، اتهم كلًا من محمود. ا، وعبد الفتاح. ا، وأشقاءه رمضان، وإبراهيم، جميعهم يقيمون بنفس منطقة القتيل، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة.