مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة سائق بالإكراه بالبساتين

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أمرت نيابة البساتين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة الحقيق، لسرقته سائقا بالإكراه.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد المواطنين، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بأنه حال سيره بسيارة أجرة "تاكسى" (ملك شقيقه ويعمل عليها كسائق) بالطريق الدائرى بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" بقصد توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وحال سيرهما قام بتهديده بنصل معدنى"كاتر" كان بحوزته، واستولى منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى بالاكراه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه فى قضية "مشاجرة") وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول - المبلغ المالى المستولى عليهما - نصل معدنى " كتر " المستخدم فى الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر وتوالت النيابة التحقيق.